Tombeur de deux membres du Top 10 mondial (Rublev et Dimitrov) pour se hisser jusqu’en quarts de finale du Masters 1000 de Shanghai, Jakub Mensik (19 ans et 65e mondial) s’ap­prête à défier une montagne ce vendredi, en la personne de Novak Djokovic.

Un duel d’au­tant plus spécial que le jeune tchèque est un fan de longue date de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem.

« Je suis plus qu’ex­cité. Excité est vrai­ment un faible mot. C’est grâce à lui que j’ai commencé à jouer au tennis. Quand j’étais jeune et que j’ai commencé à jouer au tennis, il était déjà au sommet. Je me disais : ‘Wow, il est vrai­ment bon, il a joué et gagné beau­coup de Grands Chelems’. Et main­te­nant que j’ai 19 ans et qu’il joue encore, j’ai la chance de jouer contre lui, et bien sûr, quand j’ai commencé à jouer, j’avais le souhait de jouer contre lui. Je suis donc très heureux que cela se réalise. Et puis nous verrons à quel niveau je serai vendredi (rires). »