Alors que des dizaines et des centaines de réac­tions ont afflué suite à l’an­nonce de Rafael Nadal sur sa retraite à venir, celle de Novak Djokovic était parti­cu­liè­re­ment attendue.

Et force est de constater que le cham­pion serbe, qui a toujours consi­déré Rafa comme le plus grand rival de sa carrière, était vrai­ment inspiré. Un hommage à la hauteur de la carrière de l’homme aux 14 Roland‐Garros.

« Rafa, un seul message ne suffit pas à exprimer le respect que j’ai pour toi et ce que tu as fait pour notre sport. Tu as incité des millions d’en­fants à commencer à jouer au tennis et je pense que c’est proba­ble­ment la plus grande réus­site que l’on puisse souhaiter. Ta téna­cité, ton dévoue­ment et ta comba­ti­vité seront ensei­gnés pendant des décen­nies. Ton héri­tage vivra à jamais. Toi seul sais ce que tu as dû endurer pour devenir une icône du tennis et du sport en général. Merci de m’avoir poussé dans mes derniers retran­che­ments tant de fois dans notre riva­lité qui m’a le plus marqué en tant que joueur. Ta passion pour repré­senter l’Espagne a toujours été remar­quable. Je te souhaite les meilleurs adieux possibles à Malaga avec l’équipe d’Espagne de Coupe Davis. Je serai présent en personne pour rendre hommage à ta brillante carrière. »