Opéré du coude cet été et positif au Covid-19 le 24 octobre dernier ce qui avait retardé son retour sur les courts, Lucas Pouille semble désormais en plein possession de ses moyens et continue sa remise en forme à la salle de sport. Le Nordiste se prépare activement pour la saison 2021 et devrait normalement être présent pour la tournée australienne et l’Open d’Australie en janvier prochain.