L’ancien joueur suisse a toujours une analyse très fine concernant la carrière de son ami Roger Federer.

Il a donc été sollicité par nos confrères de la RTS pour évoquer les déclarations faites par Roger au cours des Awards Suisse dimanche soir, déclarations qui ont semé plus que le doute concernant le retour du Suisse.

Selon Marc, il ne faut pas s’affoler, pour lui « ce n’est pas la fin du monde que Roger prenne plus de temps », d’autant que les conditions ne semblent pas spécialement idéales avec cet Open d’Australie qui impose une quarantaine : « Franchement, quand tu vois les contraintes imposées aux joueurs, le fait qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de spectateurs, tu te demandes s’il doit vraiment prendre des risques en allant là-bas. Lui qui s’abreuve des émotions, qui se nourrit du public ne prendrait pas le même plaisir dans ces conditions et sans sa famille à ses côtés. Roger ne divise jamais vie de famille et tennis. C’est un tout. Il ne choisira pas l’un ou l’autre. A 39 ans, il a donc peut-être autre chose à faire que d’aller à Melbourne dans pareilles conditions dans deux mois…« , difficile de contredire Marc sur cette remarque tant la notion de plaisir est importante pour Roger, surtout à ce moment de sa carrière.