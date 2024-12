La mère d’Andrey Rublev a donné un long entre­tien à BB Tennis. Elle évoque le rapport qu’elle entre­tient avec son fils qu’elle a entraîné. Elle aborde le sujet de son comportement.

« Quelles psychoses ? Je ne pense pas qu’il souffre de psychose. En tant que mère normale, je défen­drai mon fils et dirai qu’il ne souffre pas de psychose. Tout chez lui est génial, je peux expli­quer beau­coup de choses. Il est telle­ment émotif depuis son enfance qu’il est chargé de ces psychoses, et grâce à elles, il joue souvent bien. Il accom­plit beau­coup de choses grâce aux émotions qu’il dégage. Quand au contraire il est tout en lui‐même, je comprends qu’il se retient. Et parfois, son ballon ne vole pas comme il le souhai­te­rait. Il s’ex­prime – et commence à bien faire. Je pense qu’il sait comment le contrôler en lui‐même. Il me semble qu’il était surchargé de ces infor­ma­tions, plutôt que de dire : « Andryukha, cela te convient, continue ton bon travail. » Il se calme­rait. Il me semble qu’il s’est concentré sur cela et a commencé à penser : « Est‐ce vrai­ment si grave ? »