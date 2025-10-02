AccueilATPMonfils est prêt pour sa nouvelle vie : "J'ai envie d'en profiter,...
Monfils est prêt pour sa nouvelle vie : « J’ai envie d’en profiter, de ne pas penser au moment quand ma fille sera plus grande et qu’elle me dira : « Papa tu es un pauvre con »

Dans un bel entre­tien accordé à l’Equipe, la « Monf » revient sur son processus qui l’a conduit à annoncer hier de façon offi­cielle qu’il allait finir sa carrière en 2026. Il revient donc sur le moment précis où il a commencé à rédiger sa lettre.

« Quand je l’ai écrit, j’ai pensé à l’époque chez moi quand j’étais parti de la maison à 13 ans. Ma mère et mon père ne m’ont pas eu énor­mé­ment d’an­nées… Là, je suis à la maison, ça fait du bien de passer un peu de temps, avec notre petite Skaï en grande section. J’ai envie d’en profiter, de ne pas penser au moment quand elle sera plus grande et qu’elle me dira : « Papa tu es un pauvre con. » (Il sourit.) Il y a ma fille qui commence à grandir, ça devient de plus en plus dur de quitter la maison, de la laisser, de rater des moments précieux dans ma vie personnelle.

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 10:49

