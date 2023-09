« Mais lorsque nous avons eu du succès à la fin de l’année 2022, nous avons continué en Australie. Malheureusement, la rela­tion entre Lars Christensen et Patrick Mouratoglou (les deux coachs de Rune, ndlr) n’a pas connu le même succès « , affir­mait récem­ment Aneke Rune, la mère et agent d’Holger, au média danois BTDK.

Cette dernière expri­mait clai­re­ment sa volonté de congé­dier Mouratoglou avant de de voir son fils pour­suivre sa colla­bo­ra­tion avec son entraî­neur de longue date, Christensen. Et elle a été écoutée.

Sans rancune, le Français a adressé un message sur ses réseaux sociaux au jeune danois.

« Quel parcours Holger ! En 9 mois, nous avons vécu telle­ment de choses : gagner à Paris, jouer la finale à Monte Carlo et à Rome, gagner à Stockholm et à Munich…. De numéro 30 à numéro 4 mondial. Malheureusement, toute histoire a une fin. J’ai pris le plus grand plaisir avec toi et je serai toujours ton supporter. Toute l’équipe de la Mouratoglou reste derrière toi. Bonne chance mon ami. »