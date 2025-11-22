Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a partagé une réflexion intéressante sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il juge différente de celle entre Roger Federer et Rafael Nadal.
« Avant le Big 3, le tennis avait un Big 2 : Roger et Rafa. Roger était le meilleur joueur du monde, mais Rafa était le meilleur des deux. Roger n’avait pas la solution contre Rafa. C’était un paradoxe fascinant. Aujourd’hui, Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner dans 10 de leurs 16 matchs, mène 3–1 en finales de Grand Chelem et 4–2 dans l’ensemble des Grands Chelems. Sinner, lui, surpasse tous les autres adversaires et a presque rattrapé Alcaraz au classement malgré trois mois d’absence. Il est souvent présenté comme le « vrai » n°1, surtout après sa domination lors des finales ATP : Sinner est meilleur que tous les autres, mais Alcaraz est le meilleur des deux. Désolé, mais je n’y crois pas. Même si Carlos mène dans leurs confrontations directes, leurs matchs sont extrêmement serrés. Techniquement, tactiquement et mentalement, ils sont égaux. Ce qui les différencie vraiment, c’est la façon dont ils dominent tous les autres : Sinner avec concentration et régularité, Carlos avec créativité, audace et coups spectaculaires. Mais lorsqu’il élève son niveau, personne ne peut le suivre. Ce n’est pas Federer‐Nadal. C’est quelque chose de nouveau, unique. Et nous avons une chance incroyable d’en être témoins. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 13:25