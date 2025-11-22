Dans un nouveau post Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a partagé une réflexion inté­res­sante sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, qu’il juge diffé­rente de celle entre Roger Federer et Rafael Nadal.

« Avant le Big 3, le tennis avait un Big 2 : Roger et Rafa. Roger était le meilleur joueur du monde, mais Rafa était le meilleur des deux. Roger n’avait pas la solu­tion contre Rafa. C’était un para­doxe fasci­nant. Aujourd’hui, Carlos Alcaraz a battu Jannik Sinner dans 10 de leurs 16 matchs, mène 3–1 en finales de Grand Chelem et 4–2 dans l’en­semble des Grands Chelems. Sinner, lui, surpasse tous les autres adver­saires et a presque rattrapé Alcaraz au clas­se­ment malgré trois mois d’ab­sence. Il est souvent présenté comme le « vrai » n°1, surtout après sa domi­na­tion lors des finales ATP : Sinner est meilleur que tous les autres, mais Alcaraz est le meilleur des deux. Désolé, mais je n’y crois pas. Même si Carlos mène dans leurs confron­ta­tions directes, leurs matchs sont extrê­me­ment serrés. Techniquement, tacti­que­ment et menta­le­ment, ils sont égaux. Ce qui les diffé­rencie vrai­ment, c’est la façon dont ils dominent tous les autres : Sinner avec concen­tra­tion et régu­la­rité, Carlos avec créa­ti­vité, audace et coups spec­ta­cu­laires. Mais lors­qu’il élève son niveau, personne ne peut le suivre. Ce n’est pas Federer‐Nadal. C’est quelque chose de nouveau, unique. Et nous avons une chance incroyable d’en être témoins. »