Lors d’une inter­view accordée à Punto de Break, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, aujourd’hui respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), a répondu à la ques­tion suivante : « Carlos Alcaraz est‐il aujourd’hui le joueur le plus proche de Roger Federer ? »

« En ce qui concerne le tennis… peut‐être. Oui. Au niveau de la person­na­lité et du carac­tère, je pense qu’ils sont complè­te­ment diffé­rents, et je pense qu’on ne peut pas les comparer. Cela dit, en ce moment, Carlos est le joueur le plus créatif, c’est le joueur qui suscite le plus d’en­thou­siasme sur un court de tennis. Mais je pense qu’il est encore trop tôt pour parler de ces choses‐là (il sourit). Oui, je pense qu’il suscite ces émotions chez les amateurs de tennis, chez les gens qui aiment ce sport, il suscite quelque chose de diffé­rent. Il y a cinq ou dix ans, nous avions peur que tous les joueurs soient iden­tiques. C’est lui qui a apporté une pers­pec­tive diffé­rente à travers son tennis. C’est fantastique. »