Lors d’une interview accordée à Punto de Break, l’ancien numéro 3 mondial et ex‐entraîneur de Roger Federer, Ivan Ljubicic, aujourd’hui responsable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis (FFT), a répondu à la question suivante : « Carlos Alcaraz est‐il aujourd’hui le joueur le plus proche de Roger Federer ? »
« En ce qui concerne le tennis… peut‐être. Oui. Au niveau de la personnalité et du caractère, je pense qu’ils sont complètement différents, et je pense qu’on ne peut pas les comparer. Cela dit, en ce moment, Carlos est le joueur le plus créatif, c’est le joueur qui suscite le plus d’enthousiasme sur un court de tennis. Mais je pense qu’il est encore trop tôt pour parler de ces choses‐là (il sourit). Oui, je pense qu’il suscite ces émotions chez les amateurs de tennis, chez les gens qui aiment ce sport, il suscite quelque chose de différent. Il y a cinq ou dix ans, nous avions peur que tous les joueurs soient identiques. C’est lui qui a apporté une perspective différente à travers son tennis. C’est fantastique. »
Publié le samedi 22 novembre 2025 à 12:48