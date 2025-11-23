AccueilATPMouratoglou : "Si vous pensez qu'il faut une technique parfaite pour figurer...
ATP

Mouratoglou : « Si vous pensez qu’il faut une tech­nique parfaite pour figurer dans le top 10 ou battre Federer, laissez‐moi vous présenter ce joueur »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

897
Tennis - Rolex Monte Carlo 2024 - Atp -

Dans un nouveau podcast Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a évoqué la carrière du Letton Ernests Gulbis (ex‐10e mondial), en faisant passer un message à tous les joueurs de tennis dans le monde. 

« Si vous pensez qu’il faut une tech­nique parfaite pour figurer dans le top 10 ou battre Roger Federer, laissez‐moi vous présenter Ernests Gulbis. Il possède l’un des coups droits les plus étranges de l’his­toire du tennis, mais il est suffi­sam­ment bon pour atteindre les demi‐finales d’un Grand Chelem ou remporter 6 titres ATP. Il trouvé le moyen de s’en sortir. Il a réussi à garder la balle en jeu, à redi­riger les échanges vers son fantas­tique revers et à s’ap­puyer sur son service puis­sant, ses excel­lents dépla­ce­ments et son sens aigu de l’amortie. Et c’est la leçon que tous les joueurs devraient tirer de lui : une grande faiblesse ne vous empêche pas d’avoir une grande carrière, si vous maxi­misez vos points forts. Vous ne devien­drez proba­ble­ment pas numéro un mondial avec un défaut tech­nique majeur, mais vous pouvez abso­lu­ment réaliser votre poten­tiel en déve­lop­pant ce que vous faites le mieux. »

Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 12:43

Article précédent
Sam Querrey : « Djokovic semblait un peu décon­necté. Quand lui, Nadal, Federer, Alcaraz ou Sinner ne sont pas au mieux de leur forme, les joueurs classés entre la 5e et la 50e place peuvent les battre »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats de la Coupe Davis en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.