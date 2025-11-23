Dans un nouveau podcast Linkedln, l’en­traî­neur fran­çais Patrick Mouratoglou a évoqué la carrière du Letton Ernests Gulbis (ex‐10e mondial), en faisant passer un message à tous les joueurs de tennis dans le monde.

« Si vous pensez qu’il faut une tech­nique parfaite pour figurer dans le top 10 ou battre Roger Federer, laissez‐moi vous présenter Ernests Gulbis. Il possède l’un des coups droits les plus étranges de l’his­toire du tennis, mais il est suffi­sam­ment bon pour atteindre les demi‐finales d’un Grand Chelem ou remporter 6 titres ATP. Il trouvé le moyen de s’en sortir. Il a réussi à garder la balle en jeu, à redi­riger les échanges vers son fantas­tique revers et à s’ap­puyer sur son service puis­sant, ses excel­lents dépla­ce­ments et son sens aigu de l’amortie. Et c’est la leçon que tous les joueurs devraient tirer de lui : une grande faiblesse ne vous empêche pas d’avoir une grande carrière, si vous maxi­misez vos points forts. Vous ne devien­drez proba­ble­ment pas numéro un mondial avec un défaut tech­nique majeur, mais vous pouvez abso­lu­ment réaliser votre poten­tiel en déve­lop­pant ce que vous faites le mieux. »