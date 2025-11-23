Dans un nouveau podcast Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a évoqué la carrière du Letton Ernests Gulbis (ex‐10e mondial), en faisant passer un message à tous les joueurs de tennis dans le monde.
« Si vous pensez qu’il faut une technique parfaite pour figurer dans le top 10 ou battre Roger Federer, laissez‐moi vous présenter Ernests Gulbis. Il possède l’un des coups droits les plus étranges de l’histoire du tennis, mais il est suffisamment bon pour atteindre les demi‐finales d’un Grand Chelem ou remporter 6 titres ATP. Il trouvé le moyen de s’en sortir. Il a réussi à garder la balle en jeu, à rediriger les échanges vers son fantastique revers et à s’appuyer sur son service puissant, ses excellents déplacements et son sens aigu de l’amortie. Et c’est la leçon que tous les joueurs devraient tirer de lui : une grande faiblesse ne vous empêche pas d’avoir une grande carrière, si vous maximisez vos points forts. Vous ne deviendrez probablement pas numéro un mondial avec un défaut technique majeur, mais vous pouvez absolument réaliser votre potentiel en développant ce que vous faites le mieux. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 12:43