Carlos Moya était l’invité du podcast Subidos A La Red où il s’est longuement confié sur sa carrière. L’Espagnol, numéro 1 mondial et vainqueur de Roland-Garros en 1998, a fait part de son admiration envers les joueurs comme Rafael Nadal dans leur capacité à toujours trouver une nouvelle source de motivation : « Les grands joueurs gagnent un tournoi et après peu de temps, ils pensent déjà à participer et à vouloir gagner le prochain, c’est ce qui les distingue des mortels. Par exemple, je me basais sur des objectifs : quand je les atteignais, j’avais un petit creux. Mon but était de gagner un Grand Chelem, pas cinq, je voulais être numéro un, pas numéro un pendant des semaines et des semaines. Quand j’y suis arrivé, j’ai eu une sorte de vide… Peut-être que je manquais d’ambition. La faim que des joueurs comme Rafa ont de continuer à évoluer et de surmonter des mauvais moments est ce qui les rend spéciaux. Quand le moment est venu, ils arrivent à trouver une force supplémentaire. Cette ambition, cette compétitivité qu’ils ont est quelque chose qui sort de l’ordinaire. »