Les propos de Dominic Thiem concernant son refus de participer au fonds de soutien des joueurs moins bien classés n’en finissent plus de faire réagir. Sur Instagram, c’est Nick Kyrgios qui s’est chargé d’attaquer l’Autrichien sur sa sortie médiatique : « Il ne comprend toujours pas. Nous, au sommet, sommes beaucoup trop payés et il n’y a pas assez pour tout le monde. Il s’agit d’aider là où nous pouvons, professionnels ou pas, mets toi un peu à leur place. »

L’actuel numéro 3 mondial est revenu sur sa première sortie en apportant quelques précisions : « Il y a des détails, quelques petites choses qui me dérangent dans tout ça. Il y a 2000 joueurs dans le classement mondial, ceux qui sont en bas de l’échelle en font définitivement partie. Je ne vais pas changer d’avis sur ce que j’ai dit et sur le fait qu’il y a certains joueurs que je ne voudrais pas soutenir. C’est pourquoi je préfère de loin que nous, les joueurs, nous devons choisir qui en a vraiment besoin et qui mérite vraiment de bénéficier de l’aide. » Un sujet qui est loin d’être terminé…