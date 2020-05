Rafael Nadal s’exprime énormément depuis le début de la crise dans les médias espagnols. Le Majorquin s’est confié à La Vox de Galicia où il est notamment interrogé sur la course aux titres du Grand Chelem. L’actuel numéro 2 mondial, qui en compte 19 soit un de moins que Roger Federer, n’a pas changé de discours et reste fidèle à ce qu’il a toujours dit : « Nous verrons… Bien sûr que j’aimerais terminer cette course en étant le joueur avec le plus de titres du Grand Chelem. Mais cela ne m’obsède pas, ce n’est pas un problème pour moi. Je fais ma carrière et je ne m’inquiète pas de savoir si le gars à côté de moi a une plus grande maison que moi, a une meilleur voiture ou autre. Il faut être satisfait de ce que l’on fait. Et c’est ce que je fais tout au long de ma carrière. Et je suis très satisfait. Quand j’aurai fini, si Federer ou Djokovic ont plus de Grands Chelems que moi, je ne crois pas que dans dix ans cela changera mon bonheur. »