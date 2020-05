Dans une récente interview publiée dans le très sérieux quotidien espagnol El Pais, Rafael Nadal commence à prendre un peu de recul sur la situation et surtout mesure ses propos car il a pris conscience du poids des mots : « J’ai des opinions très claires, mais je ne peux malheureusement pas me prononcer sur le bien, le bien, le mal car la réalité est que ce que je dis au final est considéré comme une question politique. Nous sommes dans un moment si sensible que tout se politise ».

Plus tard dans l’entretien, le champion espagnol continue sur la même ligne tout en étant enfin plus optimiste que par le passé concernant la crise liée au Covid-19 : « Je voudrais revoir bientôt les stades pleins, étreindre les gens, partager. Nous ne pouvons nous contenter de respecter à jamais les mesures de distanciation sociale« .

Depuis que la pandémie marque le pas, la peur a donc fait place à une envie profonde de « retrouver la vie d’avant », que ce soit Rafael Nadal qui le dise, cela a encore plus de valeur, d’autant qu’il avait eu des mots très durs il y a un mois sur une éventuelle poursuite de la saison en 2020.