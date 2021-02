David Nalbandian qui va coa­cher Kecmanovic sur sa tour­née en Amérique du Sud a retrou­vé le goût de com­men­ter l’ac­tua­li­té du ten­nis. Lui qui connait bien le Big 3 s’est ins­crit en faux sur notam­ment ce qu’a­vait évo­qué Daniil Medvedev en par­lant de « Cyborg » pour dési­gner Rafa, Roger et Nole.

« Djokovic, Federer, Nadal ne sont pas des super‐héros, je ne suis pas d’ac­cord avec cette défi­ni­tion. C’est une forme de rési­gna­tion de dire cela. Ce sont évi­dem­ment des joueurs incroyables mais j’ai l’im­pres­sion que l’on attend plus leur retraite pour prendre le pou­voir que les com­battre réel­le­ment. Je me sou­viens que dans mon temps on par­lait déjà de cela alors qu’ils sont encore là »

David Nalbandian pré­sente le bilan sui­vant face au Big 3.

Face à Federer, il est à 8–11

Face à Nadal, il est à 2–5

Face à Djokovic, il est à 1–4