Aux commen­taires sur Eurosport du match entre Jordan Thompson et Casper Ruud comp­tant pour le premier tour de l’ATP 500 de Tokyo, Nicolas Mahut, inter­rogé sur l’im­pact de la Laver Cup sur les orga­nismes des joueurs, une compé­ti­tion à laquelle le Norvégien a pris part, a déclaré que les joueurs euro­péens étaient restés très mesurés dans leurs célébrations.

« C’est sûr que cette compé­ti­tion laisse de la fatigue et des charges émotion­nelles impor­tantes. Et je suis allé à la pêche aux infor­ma­tions auprès de Stéphane Vivier, qui était le kiné de la Team Europe, et il me disait que les joueurs concernés par des tour­nois avaient un peu célébré dans le salon mais pas de manière outran­cière, et ils ont vrai­ment essayé de se projeter. De toute manière, des joueurs comme Casper Ruud, qui sont extrê­me­ment profes­sion­nels, savaient que l’en­chaî­ne­ment allait déjà être très diffi­cile donc ils en n’ont pas rajouté. »