Dernièrement quand on lui a demandé pourquoi Keï Nishikori aimait tant le tennis, le Japonais a eu une réponse qui était plutôt surprenante : « Pour moi, le tennis est une sorte de mélange de boxe, de jeu vidéo de simulation et d’échecs. C’est une bataille exigeante comme la boxe, même si elle n’est pas vraiment « mortelle » car ce n’est pas un sport de contact, mais je dois avouer que je rentre dans le match avec un état d’esprit comme celui d’un boxeur, c’est vraiment ce qui me permet de donner le meilleur de moi-même »