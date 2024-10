En zone mixte après sa victoire contre Kei Nishikori au premier tour du Masters 1000 de Shanghai, 7–6(6), 6–4, Stefanos Tsitsipas a déclaré son amour pour ce tournoi et salué les travails des organisateurs.

« C’est l’un des rares tour­nois de la saison où vous avez l’im­pres­sion qu’ils vous comprennent parfai­te­ment et qu’ils essaient de faire de cette expé­rience la meilleure qui existe sur le circuit. Ils ne sont vrai­ment pas avares et ils vont jusqu’au bout, et font tout ce qui permet aux joueurs de se sentir mieux en termes d’hos­pi­ta­lité et d’ex­pé­rience sur le site. Le site est extra­or­di­naire. Il y a beau­coup d’ac­ti­vités en dehors du tennis, évidem­ment, parce que nous nous entraî­nons la plupart du temps, mais il y a aussi beau­coup d’ac­ti­vités pour les joueurs. Il y a aussi beau­coup de choses inté­res­santes dans la ville de Shanghai. »