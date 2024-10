Voir deux rivaux voyager dans le même jet privé est assez rare. Encore plus après une finale de plus de trois heures, et un dénoue­ment forcé­ment frus­trant pour le perdant. C’est ce qu’on fait Carlos Alcaraz et Jannik Sinner au moment de quitter Pékin mercredi pour rejoindre Shanghai, où ils feront leur entrée en lice samedi.

Come fly with me ✈️🤝@carlosalcaraz & @janniksin’s post Beijing final flight explained 👇 pic.twitter.com/CTbZEV2wf5 — Tennis TV (@TennisTV) October 3, 2024

« C’est quelque chose d’étrange, mais je pense que le tennis est diffé­rent des autres sports. Nous nous battons l’un contre l’autre, dans un match très serré de 3 heures, il aurait pu gagner mais fina­le­ment, je l’ai battu. Et deux heures plus tard, nous étions dans le même avion, nous riions, nous plai­san­tions, nous parlions de la vie et nous agis­sons comme si rien ne s’était passé aupa­ra­vant. Dans d’autres sports, ce serait proba­ble­ment impos­sible. Nous avons une bonne rela­tion en dehors du terrain. Bien sûr, lorsque nous sommes sur le court, nous voulons gagner, vaincre notre adver­saire », a raconté Alcaraz lors d’une inter­view accordée à Tennis TV.