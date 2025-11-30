Lors de son grand entretien donné à Piers Morgan, Novak Djokvic se livre comme jamais. En fin d’entretien, le Serbe a encore fait preuve d’une grande sensibilité quand il a du évoquer sa mort et la trace qu’il aimerait laisser sur cette terre.
A quiet, profound moment from Novak Djokovic on Piers Morgan Uncensored that stops you in your tracks.— Camus (@newstart_2024) November 29, 2025
Piers asked the question almost no athlete ever wants to face :
“When you retire one day… how would you like to be remembered?”
Djokovic paused, looked away for a second,… pic.twitter.com/bozdZzC87Q
« Je suis incroyablement fier des 24 Grands Chelems, des records, de tout ce pour quoi j’ai lutté toute ma vie. Mais quand je serai parti, je ne veux pas de trophées sur ma tombe. Je veux qu’on y lise : Ici repose Novak Djokovic L’homme qui a touché les cœurs des gens. »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 10:45