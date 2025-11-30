AccueilATPNovak Djokovic: "Sur ma tombe j'aimerai qu'il soit écrit : ici repose...
Novak Djokovic : « Sur ma tombe j’ai­merai qu’il soit écrit : ici repose Novak Djokovic l’homme qui a touché les cœurs des gens »

Jean Muller
Par Jean Muller

Lors de son grand entre­tien donné à Piers Morgan, Novak Djokvic se livre comme jamais. En fin d’en­tre­tien, le Serbe a encore fait preuve d’une grande sensi­bi­lité quand il a du évoquer sa mort et la trace qu’il aime­rait laisser sur cette terre.

« Je suis incroya­ble­ment fier des 24 Grands Chelems, des records, de tout ce pour quoi j’ai lutté toute ma vie. Mais quand je serai parti, je ne veux pas de trophées sur ma tombe. Je veux qu’on y lise : Ici repose Novak Djokovic L’homme qui a touché les cœurs des gens. »

Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 10:45

