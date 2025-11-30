Lors de son grand entre­tien donné à Piers Morgan, Novak Djokvic se livre comme jamais. En fin d’en­tre­tien, le Serbe a encore fait preuve d’une grande sensi­bi­lité quand il a du évoquer sa mort et la trace qu’il aime­rait laisser sur cette terre.

A quiet, profound moment from Novak Djokovic on Piers Morgan Uncensored that stops you in your tracks.



Piers asked the ques­tion almost no athlete ever wants to face :

“When you retire one day… how would you like to be remem­bered?”



Djokovic paused, looked away for a second,… pic.twitter.com/bozdZzC87Q — Camus (@newstart_2024) November 29, 2025

« Je suis incroya­ble­ment fier des 24 Grands Chelems, des records, de tout ce pour quoi j’ai lutté toute ma vie. Mais quand je serai parti, je ne veux pas de trophées sur ma tombe. Je veux qu’on y lise : Ici repose Novak Djokovic L’homme qui a touché les cœurs des gens. »