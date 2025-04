Invité aux Laureus Awards à Madrid, Novak Djokovic était présent pour décerner le titre de « sportif de l’année », une distinc­tion glanée par le perchiste Armand Duplantis.

Notamment inter­rogé sur les attentes susci­tées par Carlos Alcaraz, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tenu à prendre la défense de son collègue espagnol.

Novak defen­ding Carlos after the critiques he received and talking about the high expec­ta­tions Spain has from him 🥹❤️ pic.twitter.com/SV0PNs1o65 — ٰ (@saltarvo) April 22, 2025

« Non, je ne comprends pas. Mais l’at­mo­sphère et la tradi­tion du tennis dans ce pays sont très impor­tantes. L’attente est énorme après Nadal, Moya, Ferrero… ils ont tous été numéro un mondial. Mais écoutez. Il a 21 ans, il a gagné quatre tour­nois du Grand Chelem et de nombreux autres tour­nois. Que voulez‐vous de plus ? On veut plus, mais ce qu’il a fait pendant cette période est incroyable », a commenté le Serbe au micro d’Eurosport.