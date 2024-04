Lors d’une longue inter­view accordée à PuntoDeBreak, dans laquelle il a estimé que Carlos Alcaraz et Jannik ne pouvaient pas être comparés à certains de leurs collègues comme Holger Rune, l’an­cien 40e mondial et actuel consul­tant espa­gnol, Tomas Carbonell, a aussi comparé les deux jeunes rivaux.

« Ce que j’aime le plus, c’est ce que Carlos Alcaraz transmet sur une piste, ce que Jannik Sinner n’a pas. Avec le temps, on parlera beau­coup de Sinner pour les titres remportés mais Alcaraz a quelque chose que personne d’autre n’a : quand il joue, on a envie de jouer avec lui. Quand il inscrit un point, vous vous levez de votre chaise. Sinner a d’autres qualités, mais Alcaraz a cette passion incom­bus­tible. Espérons que sa santé ne le gêne pas trop, car il a perdu un peu d’étin­celle ces derniers temps. »