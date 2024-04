Comme d’autres joueurs et joueuses avant lui, le 21e joueur mondial, Francisco Cerundolo, a plaidé en faveur du trash‐talking (cham­brage, provo­ca­tion verbale) dans le tennis.

« Cela devrait être auto­risé. Le tennis serait plus attractif et plus amusant si les joueurs pouvaient dire ce qu’ils veulent ou pensent vrai­ment », a déclaré l’Argentin lors d’une inter­view accordée à Clay Tennis.

Le débat est relancé !