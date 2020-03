Il est intéressant de se plonger dans des archives qui finalement sont encore d’actualité. C’est le cas de ce documentaire réalisé par la télévision suisse consacré au retour de Roger Federer après sa longue absence en 2016 suite à sa blessure contractée au genou à Wimbledon.



Les propos de son préparateur physique, Pierre Paganini, considéré comme l’un des meilleurs du monde, résonnent encore plus d’autant que le Suisse va devoir à nouveau avoir cette exigence pour pouvoir revenir sur le circuit : « Je n’ai jamais eu à pousser Roger dans le sens où il aurait été fainéant. Avec lui, il faut savoir être créatif. L’idée c’est que sur un exercice de trente secondes, vous lui amenez plusieurs degrés de difficulté. Du coup, il prend cela pour un jeu et il donne le maximum. Si vous en faites une bonne dizaine, vous n’êtes pas loin d’avoir réalisé une bonne séance. Dans sa jeunesse, il avait une appréhension concernant la préparation physique mais en la rendant ludique, il a commencé à l’apprécier. L’idée c’est toujours de rester dans l’état d’esprit de son joueur, et avec Roger, je le répète, il faut être créatif. »