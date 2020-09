C’est une nouvelle un peu folle mais elle vient de Benoit Paire lui même. Le Tricolore a été testé positif à Hamburg. Comme les règles sont différentes en Allemagne, les organisateurs lui ont permis de rentrer sur le court : « La règle est différente ici en Allemagne et je dis merci au médecin et au tournoi, ils m’ont laissé jouer. Le seul test négatif est hier mais par deux fois j’étais positif. La règle ici est différente, donc l’ATP doit m’expliquer quelle est la règle. A Paris, certains sont négatifs mais parce que l’entraîneur est positif, ils ne peuvent pas jouer. Ici, en Allemagne, tu es positif et tu peux jouer »

Lors de cette conférence de presse un peu lunaire, Paire a aussi expliqué qu’il avait été enfermé dans sa chambre et ne pouvait sortir que pour 1 heure d’entraînement et son match. Il dit également qu’un médecin en France lui a dit qu’il avait 50 % de chances d’obtenir un test positif à Paris car il avait encore des résidus de virus dans le corps.

Bref le cauchemar continue pour Benoit.