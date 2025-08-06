Observateur attentif du circuit, l’ancien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, a tenu à mettre en garde son jeune compatriote, Jannik Sinner, concernant sa place de numéro 1 mondiale alors qu’il va défendre pas moins de 3000 points entre le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open.
« À Cincinnati, Jannik Sinner devra immédiatement livrer une performance de haut niveau pour consolider les points gagnés ou compenser ceux perdus. Il devra se méfier de Carlos Alcaraz, qui est désormais son seul véritable rival pour la place de numéro un mondial. L’Espagnol a suivi le même chemin que Sinner et va également redémarrer sur les courts de Cincinnati, mais contrairement à l’Italien, malgré son retard au classement, il n’aura que très peu de points à défendre dans cette dernière ligne droite de la saison 2025. Seulement deux hommes aux commandes, deux joueurs aux caractéristiques techniques et comportementales très différentes, mais tous deux conscients des forces respectives de leur principal adversaire. »
Publié le mercredi 6 août 2025 à 12:12