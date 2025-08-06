Observateur attentif du circuit, l’an­cien 12e joueur mondial, Paolo Bertolucci, a tenu à mettre en garde son jeune compa­triote, Jannik Sinner, concer­nant sa place de numéro 1 mondiale alors qu’il va défendre pas moins de 3000 points entre le Masters 1000 de Cincinnati et l’US Open.

« À Cincinnati, Jannik Sinner devra immé­dia­te­ment livrer une perfor­mance de haut niveau pour conso­lider les points gagnés ou compenser ceux perdus. Il devra se méfier de Carlos Alcaraz, qui est désor­mais son seul véri­table rival pour la place de numéro un mondial. L’Espagnol a suivi le même chemin que Sinner et va égale­ment redé­marrer sur les courts de Cincinnati, mais contrai­re­ment à l’Italien, malgré son retard au clas­se­ment, il n’aura que très peu de points à défendre dans cette dernière ligne droite de la saison 2025. Seulement deux hommes aux commandes, deux joueurs aux carac­té­ris­tiques tech­niques et compor­te­men­tales très diffé­rentes, mais tous deux conscients des forces respec­tives de leur prin­cipal adversaire. »