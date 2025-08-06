Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto après une victoire contre Andrey Rublev (6−3, 7–6), Taylor Fritz s’est fait un peu peur au moment de servir pour le gain de la rencontre, à 5–4 dans le deuxième set.
Un moment un peu compliqué sur lequel il s’est expliqué lors de l’interview d’après match sur le court.
Final four bound 🔜— Tennis TV (@TennisTV) August 6, 2025
Taylor Fritz keeps up his impressive form as he defeats Andrey Rublev 6–4 7–6 🤝#NBO25 pic.twitter.com/attFhHJy6B
« Tout ce match a été très instable pour moi. C’est bizarre parce qu’il tenait facilement son service, je tenais facilement le mien. J’avais l’impression d’être calme et détendu et tout d’un coup, je me retrouve à servir pour être en demi‐finale, et la pression du match est venue de nulle part. Il n’y a pas à dire, c’était un match serré. Mon cerveau s’est éteint. La seule chose à faire était de me remettre et de gagner le set. Je serais beaucoup plus contrarié par ce qui s’est passé dans le match si j’avais perdu. En gagnant, je ne me sens pas aussi mal. »
Publié le mercredi 6 août 2025 à 11:50