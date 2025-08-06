AccueilATPATP - TorontoTaylor Fritz, après sa drôle de victoire contre Andrey Rublev : "Mon...
Taylor Fritz, après sa drôle de victoire contre Andrey Rublev : « Mon cerveau s’est éteint. Je serais beau­coup plus contrarié par ce qui s’est passé dans le match si j’avais perdu »

Par Thomas S

Qualifié pour les demi‐finales du Masters 1000 de Toronto après une victoire contre Andrey Rublev (6−3, 7–6), Taylor Fritz s’est fait un peu peur au moment de servir pour le gain de la rencontre, à 5–4 dans le deuxième set.

Un moment un peu compliqué sur lequel il s’est expliqué lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Tout ce match a été très instable pour moi. C’est bizarre parce qu’il tenait faci­le­ment son service, je tenais faci­le­ment le mien. J’avais l’im­pres­sion d’être calme et détendu et tout d’un coup, je me retrouve à servir pour être en demi‐finale, et la pres­sion du match est venue de nulle part. Il n’y a pas à dire, c’était un match serré. Mon cerveau s’est éteint. La seule chose à faire était de me remettre et de gagner le set. Je serais beau­coup plus contrarié par ce qui s’est passé dans le match si j’avais perdu. En gagnant, je ne me sens pas aussi mal. »

Publié le mercredi 6 août 2025 à 11:50

