Karen Khachanov est un perdant magni­fique : « Ton père aurait du m’écouter pour être honnête ! Tu es un des gars les plus sympas du circuit, avec une famille polie et bien éduquée. Félicitations ! »

Matteo Rubbo

Karen Khachanov est un joueur très apprécié sur le circuit, ce n’est un secret pour personne. Le Russe est un travailleur acharné est fait toujours preuve d’un fair‐play exem­plaire, ce qui a encore été le cas après sa défaite en finale du Masters 1000 du Canada face à Ben Shelton.

A l’in­verse de Naomi Osaka, Khachanov a pris du temps pour son discours d’après‐match, et a adressé des féli­ci­ta­tions plus que chaleu­reuses à son adver­saire et son clan, qui étaient très reconnaissants.

« Tout d’abord, je veux féli­citer Ben. Je me rappelle, j’ai eu une conver­sa­tion avec ton père il y a 3 ou 4 ans à Cincinnati lorsque tu avais obtenu une wild‐card. A cette époque, tu jouais encore dans les cham­pion­nats univer­si­taires et il ne savait pas si tu devais te lancer sur le circuit. Je lui ai dit : ‘regarde, vous avez battu Casper Ruud, je pense que vous devriez tenter votre chance’. Et il aurait du m’écouter pour être honnête ! Maintenant, tu es top 10, tu gagnes ton premier Masters 1000. Je te souhaite le meilleur. Tu es un des gars les plus sympas sur le circuit, avec une famille polie et éduquée. Félicitations à toi et à toute ta famille. »

Face à un tel discours, Ben Shelton et son père ne pouvaient qu’applaudir !

Publié le vendredi 8 août 2025 à 11:48

