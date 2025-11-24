Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur fran­çais Patrick Mouratoglou a réagi aux confi­dences de Novak Djokovic concer­nant la période très diffi­cile qu’il a traversée menta­le­ment en 2016.

« Le burnout ne survient jamais soudai­ne­ment, votre corps vous avertit toujours au préa­lable. Et lorsque Novak Djokovic explique comment il a ignoré ces signes, tous les athlètes devraient se poser la ques­tion suivante : est‐ce que je fais la même chose ? Dans sa conver­sa­tion avec Pierre Morgan, Novak explique deux choses extrê­me­ment impor­tantes : Écouter son corps n’est pas facul­tatif. Et le burnout est réel, même pour les plus grands. Novak décrit le moment qui a suivi sa quatrième victoire consé­cu­tive en Grand Chelem. Il avait tout accompli… et s’est soudai­ne­ment senti vide. Cela arrive à tous les grands cham­pions à un moment donné. Lorsque le prochain objectif ne semble pas assez ambi­tieux, la moti­va­tion baisse, les perfor­mances baissent et ils ont besoin de se réinitialiser. »