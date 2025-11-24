Dans un nouveau post Linkedln, l’entraîneur français Patrick Mouratoglou a réagi aux confidences de Novak Djokovic concernant la période très difficile qu’il a traversée mentalement en 2016.
« Le burnout ne survient jamais soudainement, votre corps vous avertit toujours au préalable. Et lorsque Novak Djokovic explique comment il a ignoré ces signes, tous les athlètes devraient se poser la question suivante : est‐ce que je fais la même chose ? Dans sa conversation avec Pierre Morgan, Novak explique deux choses extrêmement importantes : Écouter son corps n’est pas facultatif. Et le burnout est réel, même pour les plus grands. Novak décrit le moment qui a suivi sa quatrième victoire consécutive en Grand Chelem. Il avait tout accompli… et s’est soudainement senti vide. Cela arrive à tous les grands champions à un moment donné. Lorsque le prochain objectif ne semble pas assez ambitieux, la motivation baisse, les performances baissent et ils ont besoin de se réinitialiser. »
Publié le lundi 24 novembre 2025 à 13:11