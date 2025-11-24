Forfait de dernière minute cette semaine en raison d’une bles­sure à l’ischio-jambier, contractée en finale du Masters contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a suivi à distance le parcours de l’Espagne à Bologne, achevé par une défaite face à l’Italie.

Le numéro 1 mondial a rapi­de­ment réagi après la finale.

Screenshot

« Félicitations à l’Italie pour cette nouvelle Coupe Davis ! Je suis très fier des nôtres. Très grands ! », a écrit Carlos Alcaraz dans sa story Instagram.