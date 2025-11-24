AccueilCoupe DavisLe message fort d'Alcaraz après la défaite en finale de l'Espagne contre...
Coupe Davis

Le message fort d’Alcaraz après la défaite en finale de l’Espagne contre l’Italie

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

288

Forfait de dernière minute cette semaine en raison d’une bles­sure à l’ischio-jambier, contractée en finale du Masters contre Jannik Sinner, Carlos Alcaraz a suivi à distance le parcours de l’Espagne à Bologne, achevé par une défaite face à l’Italie.

Le numéro 1 mondial a rapi­de­ment réagi après la finale. 

Screenshot

« Félicitations à l’Italie pour cette nouvelle Coupe Davis ! Je suis très fier des nôtres. Très grands ! », a écrit Carlos Alcaraz dans sa story Instagram.

Publié le lundi 24 novembre 2025 à 12:40

Article précédent
Fognini : « Ce ne sera jamais la prio­rité de Sinner et Alcaraz. Parmi les dix meilleurs joueurs au monde, il n’y avait que Zverev. Ce n’est pas bon pour la compétition »
Article suivant
Patrick Mouratoglou : « Quand Novak Djokovic explique comment il a ignoré ces signes, tous les athlètes devraient se poser la ques­tion suivante : est‐ce que je fais la même chose ? »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.