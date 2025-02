Lors d’un post sur son compte Instagram, Patrick Mouratoglou qui coache actuel­le­ment Naomi Osaka a bien voulu décrypter le nouveau service de Carlos Alcaraz. Pour lui, les modi­fi­ca­tions de son geste sont très posi­tives car elles lui apportent plus de relâ­che­ment et donc plus de « puissance ».

« J’aime voir le nouveau mouve­ment de son bras gauche parce que j’ai toujours dit qu’il était très impor­tant de laisser le bras gauche aller sur le côté quand vous servez parce que cela crée une rota­tion natu­relle du corps, et la rota­tion natu­relle du corps crée une puis­sance natu­relle. Vous avez besoin de cette rota­tion. Il n’y a pas de tension muscu­laire qui empêche son bras gauche d’aller loin vers la gauche. Si vous voulez créer de la puis­sance vous avez besoin de relâ­che­ment. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a tant de pouvoir dans son jeu en général, j’aime vrai­ment ce nouveau relâchement »