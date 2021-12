Champ @DjokerNole today with fans at Serbian moun­tain, Kopaonik. ⛰️❄️☃️⛄☁️



Let it snow. ❄️❄️🌨️ Enjoy your holiday. 🎄 #NoleFam



📸: Radosav Cvorovic (FB) pic.twitter.com/R5RuuTMsd9