Rafael Nadal est clai­re­ment en mission olympique !

Présent depuis déjà plusieurs jours en Grèce au sein de son académie, le cham­pion espa­gnol, qui a été rejoint par l’Argentin Tomas Etcheverry, actuel 31e joueur mondial, continue sa prépa­ra­tion inten­sive sur terre battue en vue des Jeux olym­piques de Paris qui débu­te­ront le 27 juillet prochain.

Et alors que les publi­ca­tions s’en­chaînent sur les réseaux sociaux ces derniers temps, ce qui signifie que Rafa va bien et que son corps semble enfin le laisser tran­quille, on peut égale­ment s’aper­ce­voir que la balle sort plutôt très bien de sa raquette.

Une excel­lente nouvelle pour l’hommes aux 14 Roland‐Garros qui vise évide­ment une deuxième médaille d’or en simple après celle obtenue à Pékin en 2008.

Pour rappel, en guise de prépa­ra­tion pour ces JO, l’ac­tuel 265e mondial va parti­ciper la semaine prochaine à l’ATP 250 de Bastad, en Suède (du 15 au 21 juillet) où il sera égale­ment présent dans le tableau de double aux côtés de Casper Ruud.