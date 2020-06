Coach réputé et renommé sur le circuit, Riccardo Piatti s’occupe désormais de Jannik Sinner. Invité de l’émission « Tennis Space » sur SportFace, le coach italien a évoqué un point sur lequel il travaillait avec son poulain : « Jannik a eu beaucoup de temps pour travailler physiquement, sur le terrain nous avons travaillé sur le service pour augmenter la rotation de ses épaules. Il doit avoir toutes les rotations et tous les angles. Il commence à devenir un joueur de service : pas toujours tirer fort, mais bien choisir la zone. »

Afin de palier à la suspension du circuit et pour poursuivre la progression du jeune prodige de 18 ans (73e), l’entraîneur a une petite idée en tête : « Je l’emmène de temps en temps jouer avec Popyrin et Tsitsipas. Maintenant, Zverev et Wawrinka vont également arriver sur Monte-Carlo J’ai déjà parlé à Moya car je veux l’emmener chez Nadal. Comme il n’y a pas de tournois, j’essaie de simuler des matchs d’entraînements avec des grands joueurs. »