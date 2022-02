La crise du Covid‐19 a laissé des traces et certains cadors boivent la tasse.

Pour Milos Raonic on peut même se poser la ques­tion de savoir s’il va revenir un jour sur un court de tennis.

Le cas Nick Kyrgios est plus « touchy », celui de notre Gillou est limpide, il va tenter de résister jusqu’à ce que.…

Coric bien plus jeune, devrait crava­cher mais on devait le revoir plus haut très vite.