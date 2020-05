Les qualifications auraient dû se disputer cette semaine à Roland-Garros et l’effervescence devait être grandissante à l’approche du tableau final. Le coronavirus a finalement tout balayé et les joueurs et joueuses reprennent juste le chemin de l’entraînement. C’est le cas de Lucas Pouille qui s’entraîne sur le court 13 du stade de la Porte d’Auteuil.

Tellement agréable de pouvoir de nouveau fouler les courts de @rolandgarros 😍 #StillNoTournamentsButWeKeepWorking pic.twitter.com/5UXFcvHKDP — Lucas Pouille (@la_pouille) May 21, 2020