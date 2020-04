Dans une petite interview accordée à France Info, Lucas Pouille est très pessimiste concernant la suite de la saison. Il évoque donc l’idée terrible d’un saison blanche et propose aussi une analyse sanitaire de la situation qui lui est très personnelle : « Quand on voit à quelle vitesse se propage la maladie en ce moment, tous les décès et toutes les personnes contaminées, ça va être très compliqué pour les États-Unis (d’organiser des tournois). C’est très compliqué pour nous, pour l’Espagne, pour l’Italie… J’ai lu que le confinement débutait en Amérique du Sud. Ça touche le monde entier et à partir du moment où ça touche le monde entier, ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps avant que ça redevienne normal et que tout redevienne comme avant.«

Enfin l’autre argument de poids du Nordiste est l’injustice liée à la possibilité de se déplacer qui pourrait s’installer : « Tant que les joueurs ne sont pas libres de voyager comme ils le désirent, pour moi, le circuit ne peut pas reprendre. Ce serait injuste que des Américains ne puissent pas venir à Roland-Garros (ndlr : du 20 septembre au 4 octobre) ou que les Français ne puissent pas aller jouer aux États-Unis.«