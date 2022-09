Alors que la planète entière à décider logi­que­ment de rendre hommage au Roi Federer. Novak Djokovic n’a pas pour l’ins­tant bougé une oreille.

C’est assez surpre­nant d’au­tant que le Serbe a du temps libre et qu’il a déjà par la passé saluer des perfor­mances par exemple de ces « collègues. De plus, on sait aussi qu’il sera norma­le­ment présent à la grande fête de le Laver Cup.

Peut‐être que le Serbe attend que le flux s’ar­rête pour que son message ne soit pas dilué dans la masse même si cette excuse n’est pas rece­vable si son hommage arrive trop tard.

Pour l’ins­tant, un autre membre du Big4 est dans la même situa­tion, il s’agit d’Andy Murray.