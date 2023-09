Dans sa dernière vidéo publiée sur son compte Instagram où il parle notam­ment de ce qui diffé­rencie Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, Patrick Mouratoglou est égale­ment revenu sur la rage de vaincre du joueur serbe qui ne semble toujours pas rassasié après avoir battu presque tous les records et remporté pas moins de 24 titres du Grand Chelem.

« Son état d’esprit. C’est un conqué­rant et un domi­na­teur. Il aime prouver aux gens qu’ils ont tort. Le fait qu’il y ait autant de fans pour les deux autres (Federer et Nadal) et moins pour lui et le fait qu’il n’était pas aussi apprécié que les deux autres, j’ai senti que cela créait en lui une volonté de se venger d’une manière ou d’une autre. La meilleure réponse à cela a été sans aucun doute d’être meilleur qu’eux en termes de réussite. »