Tous deux anima­teurs du podcast Nothing Major aux côtés de Steve Johnson et Jack Sock, John Isner et Sam Querrey ont eu un dialogue inter­es­sant à propos de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Si le premier s’est dit surpris de voir l’Italien terminer la saison 2024 à la première place mondiale, le deuxième lui a posé une ques­tion volon­tai­re­ment provo­cante. Extraits.

Joh Isner : « Cela m’a un peu surpris. J’avais Carlos Alcaraz dans mes plans pour le titre de numéro 1 de l’année.

Sam Querrey : Pensais‐tu que c’est simple­ment parce que, dans le monde entier, Alcaraz est plus popu­laire que Sinner, qu’il a plus de charisme et qu’il a plus de follo­wers sur les réseaux sociaux, qu’il est plus un showman ?«

Isner : Je pense que non, je pense juste que c’est parce qu’a­vant cette année, Carlos était celui qui avait remporté des Grands Chelems. Sinner n’avait pas remporté de Grand Chelem. Il a été assez proche de remporter mais je ne pensais pas qu’il allait remporter deux Grands Chelems cette année. Il est bon sur toutes les surfaces. Il est parti­cu­liè­re­ment bon en salle. Mais sur dur, il est le meilleur joueur, et de loin. »