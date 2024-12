De passage en confé­rence de presse après sa première victoire de la saison en United Cup (6−4, 6–4 face au Brésilien Monteiro), Alexander Zverev a évoqué ses axes d’amé­lio­ra­tion en vue de la saison 2025. L’Allemand, qui colla­bore de nouveau avec le prépa­ra­teur Jaz Green, a expliqué qu’il avait beau­coup insisté sur le travail physique.

« Je retrouve Jaz Green, avec qui j’ai travaillé pendant sept ans et avec qui nous nous sommes séparés pendant trois ans. Pour moi, l’as­pect physique a été sans aucun doute l’as­pect le plus impor­tant de la pré‐saison. L’année dernière, j’ai perdu un ou deux matches à cause de la fatigue, ce que je ne veux pas voir se produire cette année. Il s’agis­sait de matches impor­tants. Peut‐être à l’Open d’Australie contre Daniil (Medvedev), où j’étais un peu malade, en fait, j’ai joué avec de la fièvre, et ensuite à Roland Garros contre Carlos (Alcaraz), où j’étais fatigué. Et encore une fois, je ne veux pas que cela se repro­duise, alors oui, j’ai beau­coup travaillé sur cet aspect. Je pense que cette année, il me faudra plus de temps pour m’adapter au tennis que l’année dernière. »