« Qu’est‐ce que Zverev vient faire là, c’est pour un bêti­sier ? Lui qui se plaint conti­nuel­le­ment depuis des mois de son dos sous injec­tions », s’étonne Benoît Maylin

Par Thomas S

Alors qu’Alexander Zverev fait partie, contre toute attente, de la sélec­tion alle­mande pour les phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italie, du 18 au 23 novembre, plusieurs obser­va­teurs, dont notre confrère, Benoît Maylin, ont fait part de leur incompréhension.

Et pour cause, le joueur alle­mand ne cesse de répéter qu’il n’est pas en bonne santé depuis plusieurs semaines.

« À l’inverse de Sinner (qui a déclaré forfait, ndlr), qu’est-ce que Zverev vient faire là, lui qui n’a jamais joué de coupe Davis en fin d’année, et qui se plaint conti­nuel­le­ment depuis des mois de son dos sous injec­tions ?! C’est pour un bêti­sier ?! », a écrit Benoît dans son style si particulier

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 19:09

