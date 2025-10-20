Alors qu’Alexander Zverev fait partie, contre toute attente, de la sélection allemande pour les phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italie, du 18 au 23 novembre, plusieurs observateurs, dont notre confrère, Benoît Maylin, ont fait part de leur incompréhension.
Et pour cause, le joueur allemand ne cesse de répéter qu’il n’est pas en bonne santé depuis plusieurs semaines.
😳 À l’inverse de Sinner, qu’est-ce que Zverev vient faire là, lui qui n’a jamais joué de coupe Davis en fin d’année, et qui se plaint continuellement depuis des mois de son dos sous injections ?!— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 20, 2025
C’est pour un bêtisier ?! https://t.co/TZKHRoWplR
« À l’inverse de Sinner (qui a déclaré forfait, ndlr), qu’est-ce que Zverev vient faire là, lui qui n’a jamais joué de coupe Davis en fin d’année, et qui se plaint continuellement depuis des mois de son dos sous injections ?! C’est pour un bêtisier ?! », a écrit Benoît dans son style si particulier
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 19:09