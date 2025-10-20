Alors qu’Alexander Zverev fait partie, contre toute attente, de la sélec­tion alle­mande pour les phases finales de la Coupe Davis qui auront lieu à Bologne, en Italie, du 18 au 23 novembre, plusieurs obser­va­teurs, dont notre confrère, Benoît Maylin, ont fait part de leur incompréhension.

Et pour cause, le joueur alle­mand ne cesse de répéter qu’il n’est pas en bonne santé depuis plusieurs semaines.

😳 À l’inverse de Sinner, qu’est-ce que Zverev vient faire là, lui qui n’a jamais joué de coupe Davis en fin d’année, et qui se plaint conti­nuel­le­ment depuis des mois de son dos sous injec­tions ?!



C’est pour un bêti­sier ?! https://t.co/TZKHRoWplR — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) October 20, 2025

« À l’inverse de Sinner (qui a déclaré forfait, ndlr), qu’est-ce que Zverev vient faire là, lui qui n’a jamais joué de coupe Davis en fin d’année, et qui se plaint conti­nuel­le­ment depuis des mois de son dos sous injec­tions ?! C’est pour un bêti­sier ?! », a écrit Benoît dans son style si particulier