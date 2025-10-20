AccueilCoupe DavisLa sélection de l'équipe de France pour les phases finales dévoilée !
Coupe Davis

La sélec­tion de l’équipe de France pour les phases finales dévoilée !

Thomas S
Par Thomas S

-

137

Quelques semaines après avoir brillam­ment battu la Croatie, l’équipe de France a dévoilé sa sélec­tion pour les phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne, en Italie, du 18 au 23 novembre. 

Absent lors du dernier rassem­ble­ment à cause d’une bles­sure, Ugo Humbert fait son retour dans le groupe France, aux côté d’Arthur Rinderknech, actuel­le­ment en très forme, de Benjamin Bonzi et de Pierre‐Hugues Herbert. 

Une sélec­tion logique même si l’on aurait aimé voir appa­raître le nom de Corentin Moutet, dans la forme de sa vie et précieux face à la Croatie. Il n’est d’ailleurs pas impos­sible qu’il soit le 5e joueur appelé par le capi­taine, Paul‐Henri Mathieu, en cas de besoin. 

Publié le lundi 20 octobre 2025 à 19:39

Article précédent
« Qu’est‐ce que Zverev vient faire là, c’est pour un bêti­sier ? Lui qui se plaint conti­nuel­le­ment depuis des mois de son dos sous injec­tions », s’étonne Benoît Maylin
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.