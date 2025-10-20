Quelques semaines après avoir brillamment battu la Croatie, l’équipe de France a dévoilé sa sélection pour les phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne, en Italie, du 18 au 23 novembre.
Absent lors du dernier rassemblement à cause d’une blessure, Ugo Humbert fait son retour dans le groupe France, aux côté d’Arthur Rinderknech, actuellement en très forme, de Benjamin Bonzi et de Pierre‐Hugues Herbert.
Les Bleus sélectionnés pour le Final 8 de la Coupe Davis ⚔️🇫🇷— FFT (@FFTennis) October 20, 2025
Un cinquième joueur pourra être appelé par le capitaine Paul‐Henri Mathieu avant le quart de finale face à la Belgique 🇧🇪#DavisCup — 18–23 nov. 2025 pic.twitter.com/CvtukodLO1
Une sélection logique même si l’on aurait aimé voir apparaître le nom de Corentin Moutet, dans la forme de sa vie et précieux face à la Croatie. Il n’est d’ailleurs pas impossible qu’il soit le 5e joueur appelé par le capitaine, Paul‐Henri Mathieu, en cas de besoin.
Publié le lundi 20 octobre 2025 à 19:39