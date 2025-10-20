Quelques semaines après avoir brillam­ment battu la Croatie, l’équipe de France a dévoilé sa sélec­tion pour les phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu à Bologne, en Italie, du 18 au 23 novembre.

Absent lors du dernier rassem­ble­ment à cause d’une bles­sure, Ugo Humbert fait son retour dans le groupe France, aux côté d’Arthur Rinderknech, actuel­le­ment en très forme, de Benjamin Bonzi et de Pierre‐Hugues Herbert.

Les Bleus sélec­tionnés pour le Final 8 de la Coupe Davis ⚔️🇫🇷



Un cinquième joueur pourra être appelé par le capi­taine Paul‐Henri Mathieu avant le quart de finale face à la Belgique 🇧🇪#DavisCup — 18–23 nov. 2025 pic.twitter.com/CvtukodLO1 — FFT (@FFTennis) October 20, 2025

Une sélec­tion logique même si l’on aurait aimé voir appa­raître le nom de Corentin Moutet, dans la forme de sa vie et précieux face à la Croatie. Il n’est d’ailleurs pas impos­sible qu’il soit le 5e joueur appelé par le capi­taine, Paul‐Henri Mathieu, en cas de besoin.