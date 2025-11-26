Invité de l’émis­sion « Universo Valdano » sur la chaîne espa­gnole Movistar+, un an après avoir pris sa retraite spor­tive, Rafael Nadal a avoué qu’il ne suivait pas l’ac­tua­lité tennis­tique de près comme par le passé.

« J’ai joué 45 minutes avec Eala. Ils m’ont demandé de jouer, et j’étais content. Si je n’ai pas à courir, tant mieux. Grâce à l’aca­démie, je reste impliqué et je regarde ce qui m’in­té­resse. Je ne suis plus le quoti­dien comme avant. Maintenant, je regarde les matchs ou les moments qui me plaisent »