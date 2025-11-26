AccueilATPRafael Nadal : "Je ne suis plus le tennis au quotidien comme...
ATP

Rafael Nadal : « Je ne suis plus le tennis au quoti­dien comme avant. Maintenant, je regarde les matchs ou les moments qui me plaisent »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

768

Invité de l’émis­sion « Universo Valdano » sur la chaîne espa­gnole Movistar+, un an après avoir pris sa retraite spor­tive, Rafael Nadal a avoué qu’il ne suivait pas l’ac­tua­lité tennis­tique de près comme par le passé. 

« J’ai joué 45 minutes avec Eala. Ils m’ont demandé de jouer, et j’étais content. Si je n’ai pas à courir, tant mieux. Grâce à l’aca­démie, je reste impliqué et je regarde ce qui m’in­té­resse. Je ne suis plus le quoti­dien comme avant. Maintenant, je regarde les matchs ou les moments qui me plaisent »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 10:40

Article précédent
Gilles Simon au sujet de Medvedev : « Quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l’in­té­rieur qui n’est pas simple à gérer »
Article suivant
Holger Rune se paye une clinique en « or »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.