Invité de l’émission « Universo Valdano » sur la chaîne espagnole Movistar+, un an après avoir pris sa retraite sportive, Rafael Nadal a avoué qu’il ne suivait pas l’actualité tennistique de près comme par le passé.
« J’ai joué 45 minutes avec Eala. Ils m’ont demandé de jouer, et j’étais content. Si je n’ai pas à courir, tant mieux. Grâce à l’académie, je reste impliqué et je regarde ce qui m’intéresse. Je ne suis plus le quotidien comme avant. Maintenant, je regarde les matchs ou les moments qui me plaisent »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 10:40