ATP

Gilles Simon au sujet de Medvedev : « Quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l’in­té­rieur qui n’est pas simple à gérer »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

414

Invité de l’émis­sion Retour Gagnant sur Eurosport, Gilles est revenu sur sa colla­bo­ra­tion avec Daniil Medvedev. 

« La box, c’est le moment le plus désa­gréable avec lui. Il est extrê­me­ment agréable en dehors, mais quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l’in­té­rieur qui n’est pas simple à gérer. C’est dommage que ça sorte comme ça, mais je le savais avant de travailler avec lui. Tout le reste, ce n’était que du bonheur »

On rappelle que Daniil ne bosse plus avec Gilles, que le Russe a fini l’année à la 13ème place mondiale, ce qui constitue une contre performance.

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 10:10

