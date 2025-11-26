Invité de l’émis­sion Retour Gagnant sur Eurosport, Gilles est revenu sur sa colla­bo­ra­tion avec Daniil Medvedev.

« La box, c’est le moment le plus désa­gréable avec lui. Il est extrê­me­ment agréable en dehors, mais quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l’in­té­rieur qui n’est pas simple à gérer. C’est dommage que ça sorte comme ça, mais je le savais avant de travailler avec lui. Tout le reste, ce n’était que du bonheur »

On rappelle que Daniil ne bosse plus avec Gilles, que le Russe a fini l’année à la 13ème place mondiale, ce qui constitue une contre performance.