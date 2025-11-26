Invité de l’émission Retour Gagnant sur Eurosport, Gilles est revenu sur sa collaboration avec Daniil Medvedev.
« La box, c’est le moment le plus désagréable avec lui. Il est extrêmement agréable en dehors, mais quand il est sur le terrain en match, il a un petit monstre à affronter à l’intérieur qui n’est pas simple à gérer. C’est dommage que ça sorte comme ça, mais je le savais avant de travailler avec lui. Tout le reste, ce n’était que du bonheur »
On rappelle que Daniil ne bosse plus avec Gilles, que le Russe a fini l’année à la 13ème place mondiale, ce qui constitue une contre performance.
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 10:10