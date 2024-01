L’ex‐7e joueuse mondiale, Barbara Schett, désor­mais consul­tante pour Eurosport, a partagé ses doutes et ses inter­ro­ga­tions concer­nant la suite de la saison de Rafael Nadal après son forfait pour l’Open d’Australie.

« J’espère que la bles­sure qu’il vient de contracter n’est pas trop grave. Je suis sûre qu’il va faire très, très atten­tion à son calen­drier. La grande ques­tion est de savoir s’il peut tenir cinq sets en Grand Chelem. Et s’il n’y parvient pas, pour­quoi joue‐t‐il ? Va‐t‐il jouer Roland‐Garros, par exemple, s’il est en mesure de le gagner, ou s’agit‐il plutôt d’un tournoi d’adieu pour lui ? Bien sûr, nous savons qu’il est très ambi­tieux. Il veut toujours donner le meilleur de lui‐même. Il a d’ailleurs obtenu des résul­tats incroyables dans ce tournoi. Mais la ques­tion est de savoir si c’est réaliste. Je suis simple­ment heureuse de pouvoir le revoir, jouer, s’amuser sur le terrain, nous montrer des tirs incroyables, nous montrer sa volonté, ses qualités athlé­tiques. Et c’est plus agréable de dire au revoir à quel­qu’un quand vous le voyez sur le terrain… Je pense que ce serait doulou­reux pour lui de ne plus pouvoir jouer et de devoir prendre sa retraite sans rejouer »