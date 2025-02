Que nous réserve Rafael Nadal, près de trois mois après son dernier match en carrière ? L’homme aux 14 Roland‐Garros a évoqué sa vie après le tennis lors d’une prise de parole au Comité Olympique Espagnol, dont les décla­ra­tions sont rapportés par Punto de Break.

« Je suis toujours en train de faire des choses, et je pense que c’est comme ça que ça doit être. Dans la vie, il est très impor­tant d’avoir des objec­tifs, si on n’en a pas, on peut finir par s’en­nuyer. Je suis quel­qu’un qui doit avoir des choses à faire, j’aime ça. C’est le moment d’or­ga­niser cette nouvelle étape et c’est là que nous en sommes. C’est récent, cela fait trois mois que j’ai arrêté de jouer, mais pour l’ins­tant je me suis bien adapté. »