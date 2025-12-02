Interrogé par la radio espagnole, Cadena SER, en marge de la cérémonie des trophées AS du sport qui a eu lieu ce lundi soir, Rafael Nadal s’est exprimé sur la domination sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et comme la plupart des observateurs, l’homme aux 14 Roland‐Garros aimerait bien un peu plus de concurrence.
« Je pense que Sinner et Alcaraz ont besoin de quelqu’un pour les pousser un peu. Ils ont besoin de quelqu’un qui les mette un peu sous pression, car ils ont pris de l’avance sur tous les autres et, dans n’importe quelle configuration, ils peuvent battre n’importe qui, jusqu’à ce qu’ils se rencontrent l’un l’autre. Ceux qui regardent de l’extérieur ont l’impression que même s’ils jouent mal, ils continueront à gagner et à atteindre toutes les finales. »
Publié le mardi 2 décembre 2025 à 14:14