Interrogé par la radio espa­gnole, Cadena SER, en marge de la céré­monie des trophées AS du sport qui a eu lieu ce lundi soir, Rafael Nadal s’est exprimé sur la domi­na­tion sans partage de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et comme la plupart des obser­va­teurs, l’homme aux 14 Roland‐Garros aime­rait bien un peu plus de concurrence.

« Je pense que Sinner et Alcaraz ont besoin de quel­qu’un pour les pousser un peu. Ils ont besoin de quel­qu’un qui les mette un peu sous pres­sion, car ils ont pris de l’avance sur tous les autres et, dans n’im­porte quelle confi­gu­ra­tion, ils peuvent battre n’im­porte qui, jusqu’à ce qu’ils se rencontrent l’un l’autre. Ceux qui regardent de l’ex­té­rieur ont l’im­pres­sion que même s’ils jouent mal, ils conti­nue­ront à gagner et à atteindre toutes les finales. »