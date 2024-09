L’ancien joueur améri­cain a expliqué qu’il y a quelques années lors du début de la Laver Cup, il avait eu une discus­sion un peu tendue au sujet de cet évène­ment avec John Isner.

« Je me souviens d’une dispute télé­pho­nique au sujet de la Laver Cup, John Isner me disait : ‘Tu sais, nous jouons. Tout le monde se soucie du résultat’. Je lui avais répondu : ‘John, tu te soucies surtout de l’argent et en plus cela n’a pas le pres­tige de la Coupe Davis’. Mais main­te­nant, je dois recon­naître que la Laver Cup a évolué et je dois dire que les matchs sont intenses, que c’est une vraie compétition. »