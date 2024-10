Récemment invité par les anciens joueurs améri­cains John Isner, Steve Johnson, Sam Querrey et Jack Sock sur le podcast Nothing Major, Diego Schwartzman avait visi­ble­ment beau­coup de choses à dire.

En effet, après avoir balancé sur les joueurs fran­çais et leur impo­li­tesse, le futur retraité argentin a égale­ment désigné ses pires adver­saires depuis le début de sa carrière. Et s’il a dans un premier temps choisi Jannik Sinner tout en citant Carlos Alcaraz ainsi que Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, « El Peque » a cité le Néerlandais Robin Haase (actuel 1200e mondial), contre qui il s’est incliné cinq fois de suite avant de fina­le­ment le battre lors de l’US Open 2019.

« Comme moi, c’était quel­qu’un qui n’avait pas un très bon revers. Ce type m’a battu cinq fois d’af­filée. Il a toujours gagné contre moi, et faci­le­ment. Je n’ar­ri­vais pas à trouver une réponse, ni sur le dur, ni sur la terre battue ni sur le gazon », a lancé Schwartzman qui a surpris ses inter­lo­cu­teurs : « Wow, c’est une réponse inattendue. »